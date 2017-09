州議會通過灣區過橋費漲3元 最快明年6月交選民表決（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區過橋費調漲3美元,有關計劃已在州議會順利過關,該提案最快會在明年6月提交選民表決。

由聖荷西州參議員Jim Beall提出的SB 595法案,主張灣區7座大橋的過橋費調漲3元,不包括金門大橋,其它7座橋樑的過橋費目前是5元,加價後變成8元,漲幅超過五成。

法案預期能籌得44.5億元資金,用於改善日趨擁擠的灣區交通,包括35個項目,首先會增設一個獨立的Inspector General總督察機構,監督州府交通部門的財政。

其它還包括增加灣區捷運列車及班次,把捷運延伸至聖荷西和Santa Clara市,並延伸Caltrain到舊金山市中心,在主要高速公路例如80、280、580、680、880、84及92增加快車道,並且增加渡輪服務等。

支持法案的人認為,週一至週五的通勤日,每天都有超過60萬輛車進出灣區,隨著科技發展,人口增長,灣區交通擁擠問題只會日趨嚴重,如果再不採取行動改善,交通狀況將會更糟糕。

但反對人士認為,增設的新的督察功能,不知是否會比目前捷運自己的財務審查更有效,也還不清楚設立督察處的資金是來自捷運的營運預算,還是過橋費收入。

還有人質疑增加過橋費的收入,是否能真正用於改善交通,這個提案最快會在明年6月由選民表決是否接受。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。