已故舊金山市長李孟賢小女兒談家庭近況（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

已故舊金山市長李孟賢去年12月11日病逝後，家屬一直非常低調，但仍持續在關注社區事務，李孟賢的小女兒李明慧（Brianna Lee）日前接受本台獨家專訪，談到家庭近況，以及如何延續李孟賢的理念。

李孟賢前市長離世已經3個多月了，他的名字在許多社區活動上仍經常被提起，雖然有關他的新聞已經逐漸淡去，但對家屬來說，斯人尚未遠離，傷痛仍難撫平。

李孟賢的遺孀林進敏（Anita Lee）上週日出席舊金山台北市姐妹市活動時就告訴本台記者，她到現在談到李孟賢仍然會傷心淚流，因此沒有辦法接受採訪。

他身旁的是小女兒李明慧，她成為媽媽最好的發言人。

李明慧接受本台獨家專訪，談到沒有了李孟賢之後家裡的近況。

李明慧說：”顯然還是很難過，我們是向心力很強的家庭，家人互相支持，我們顯然都在想念他，就跟大家一樣。”

李明慧是李孟賢的小女兒，她和姐姐李應鈺在李孟賢追悼會上幽默大方的談吐，讓人印象深刻。

李明慧是一名新聞記者，在南加州洛杉磯的電台工作，上週末她回到舊金山，陪母親出席聆聽林懷民演講，極少參加社區活動的她表示，父親生前在家從不會誇耀自己的重要性和影響力，她現在到了外面，才慢慢了解到父親的這一面。

李明慧說：”我每次出席父親曾參予的社區活動，都令我感慨如此多人知道他全心投入社區活動，幫助過那麼多的人，他有談所參與的工作，但從不自誇，也不會自認重要，看看我在社區的情況，從來不會這樣做，所以我出來親眼看到才留下印象，看見跟他有交情的人，還有他所幫助過的人。”

由於李孟賢畢生為民權和社區奉獻心力，李明慧希望能延續父親對於社區的努力。

李明慧說：”我們首先要做的事情之一是，成立李孟賢社區基金，這是由我們家庭、我的母親、姐姐和我管理，唯有我們3人主持該基金 ，我們正考量父親優先想做的，最關切的，我們會透過這筆基金，來延續他的服務風範，幫助社區各種事業。”

李孟賢家人在舊金山基金會底下成立的李孟賢社區基金，以資助非營利機構，以及李孟賢生前關切的社會議題為主。

李明慧透露，目前仍在撰寫基金的宗旨 ，完成後將對外公布，目前該基金已接受捐款，詳情可以上舊金山基金網站http://sff.org查詢。

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