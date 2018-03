已故舊金山市長李孟賢小女兒談家庭近況（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

已故舊金山市長李孟賢去年12月11日病逝後,家屬一直非常低調,但仍持續在關注社區事務,李孟賢的小女兒李明慧(Brianna Lee)日前接受本台獨家專訪,談到家庭近況,以及如何延續李孟賢的理念。

李孟賢前市長離世已經3個多月了,他的名字在許多社區活動上仍經常被提起,雖然有關他的新聞已經逐漸淡去,但對家屬來說,斯人尚未遠離,傷痛仍難撫平。

李孟賢的遺孀林進敏(Anita Lee)上週日出席舊金山台北市姐妹市活動時就告訴本台記者,她到現在談到李孟賢仍然會傷心淚流,因此沒有辦法接受採訪。

他身旁的是小女兒李明慧,她成為媽媽最好的發言人。

李明慧接受本台獨家專訪,談到沒有了李孟賢之後家裡的近況。

李明慧說:”顯然還是很難過,我們是向心力很強的家庭,家人互相支持,我們顯然都在想念他,就跟大家一樣。”

李明慧是李孟賢的小女兒,她和姐姐李應鈺在李孟賢追悼會上幽默大方的談吐,讓人印象深刻。

李明慧是一名新聞記者,在南加州洛杉磯的電台工作,上週末她回到舊金山,陪母親出席聆聽林懷民演講,極少參加社區活動的她表示,父親生前在家從不會誇耀自己的重要性和影響力,她現在到了外面,才慢慢了解到父親的這一面。

李明慧說:”我每次出席父親曾參予的社區活動,都令我感慨如此多人知道他全心投入社區活動,幫助過那麼多的人,他有談所參與的工作,但從不自誇,也不會自認重要,看看我在社區的情況,從來不會這樣做,所以我出來親眼看到才留下印象,看見跟他有交情的人,還有他所幫助過的人。”

由於李孟賢畢生為民權和社區奉獻心力,李明慧希望能延續父親對於社區的努力。

李明慧說:”我們首先要做的事情之一是,成立李孟賢社區基金,這是由我們家庭、我的母親、姐姐和我管理,唯有我們3人主持該基金 ,我們正考量父親優先想做的,最關切的,我們會透過這筆基金,來延續他的服務風範,幫助社區各種事業。”

李孟賢家人在舊金山基金會底下成立的李孟賢社區基金,以資助非營利機構,以及李孟賢生前關切的社會議題為主。

李明慧透露,目前仍在撰寫基金的宗旨 ,完成後將對外公布,目前該基金已接受捐款,詳情可以上舊金山基金網站http://sff.org查詢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。