Brentwood市公路兩車迎頭相撞 舊金山亞裔家庭多人受傷

東灣內陸Brentwood市的4號公路週六晚發生迎頭相撞車禍,一個來自舊金山的亞裔家庭當時在公路上駕車,被一輛逆線行車的汽車撞上,車禍造成至少8人受傷。

加州公路巡警表示,疑是失車的一輛金色本田Accord汽車,晚上8時左右在Lone Tree Way附近的4號公路逆線行車,在西行線上向東疾駛,途中避過多輛汽車,在駛至Sand Creek路時迎頭撞上一輛2015年本田Odyssey客貨車。

Odyssey車上當時載有8人,30歲司機是亞裔,來自舊金山,在車禍中受傷。

34歲女乘客則受輕傷,一名61歲婦人受重傷,目前情況穩定。

車上有一名1歲女童,她情況良好,已入院檢查,另有一名2歲女童、72歳老婦和10歲女童受輕傷,他們全都來自舊金山,已送往Walnut Creek的John Muir醫療中心治療。

肇事的本田Accord汽車司機來自Oakley市,現年24歲,名叫Rafael Duarte,他與一名22歲乘客同受輕傷,已送院治療,情況穩定。

Duarte在醫院敷藥後,涉嫌醉酒駕駛、駕駛失車、無保險駕駛和在公路上逆線行車造成他人受傷,目前被扣押在Martinez市的拘留所。

