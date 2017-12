舊金山市長選舉提早明年6月舉行 籌備時間更緊湊

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長李孟賢的突發病逝,將原定在2019才開始的下任市長競選,提前到明年6月展開,令準備時間更緊湊,新市長亦將會接替李孟賢餘下的任期,目前究竟有幾多官員示意會出來競選呢?

舊金山紀事報指,前州眾議員Mark Leno,早在今年5月宣佈將在2019年競選下任舊金山市長,亦預料現在會提前到明年6月展開競選,他亦遞信申請展開選舉籌備工作,在7月底已籌得約16萬元。

至於目前擔任代理市長的市參議會主席London Breed,就正尋求官員支持,預料在6月都很大機會參選。

不過她週三出席公開活動,被媒體問及會否參選,她沒有正式表態參選,但聲稱她有能力勝任市長的工作。

報導亦都提到一些未表態,但有可能參選的官員,包括州眾議員邱信福、州參議員Scott Wiener,以及下年任期即將屆滿的市參事金貞妍和Mark Farrell等。

競選的截止申請日期是明年1月9號。

