【i-CABLE】

巴西眾議院否決,將總統特梅爾的貪污指控交由最高法院審理。

眾議院當地週三晚投票,共有488名議員出席,支持一方比反對的多,但未能超過規定的3分之2門檻,議案最終被否決。

司法部門在6月向特梅爾提出起訴,指他收取凍肉包裝公司JBS逾1,200萬美元賄款。

不過根據規定,案件要先得到國會支持,才能交由最高法院審理;如今國會否決議案,意味支持度只有5%的特梅爾會繼續出任總統,並有資格參加明年舉行的總統選舉。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。