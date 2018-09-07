巴西總統候選人拉票時遭刺傷 送院搶救情況穩定

By

【i-CABLE】

巴西總統大選在即，目前民望最高、立場極右的候選人博爾索納羅拉票時被人刺傷，送院搶救後、情況穩定，特梅爾總統譴責事件。

博爾索納羅與支持者揮手時，腹部突然被捅刀，疑兇隨即被大批支持者毆打，博爾索納羅馬上被抬離現場，送院搶救。

這位極右派總統參選人當時在東南部茹伊斯迪福拉市拉票，40歲的疑兇當場被捕，據報他聲稱施襲，是執行上帝給予的任務。

博爾索納羅送院時情況危殆，院方指他傷及內臟，接受約兩小時手術後，才稍為穩定下來，目前在深切治療部留醫，預計最少留院10天，完全康復則需兩個月。

63歲的博爾索納羅被稱為”巴西特朗普”，擔任國會議員近30年，支持放寬槍械管制，以及賦予警員更大權力殺死罪犯，他曾為過去巴西軍事獨裁政權辯護，亦發表過歧視黑人及同性戀言論而備受批評。

巴西下月舉行總統大選，最新民調顯示，在前總統盧拉被裁定不能參選下，逾兩成受訪選民支持博爾索納羅領先其他對手。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。