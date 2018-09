巴西總統候選人拉票時遭刺傷 送院搶救情況穩定

By

巴西總統大選在即,目前民望最高、立場極右的候選人博爾索納羅拉票時被人刺傷,送院搶救後、情況穩定,特梅爾總統譴責事件。

博爾索納羅與支持者揮手時,腹部突然被捅刀,疑兇隨即被大批支持者毆打,博爾索納羅馬上被抬離現場,送院搶救。

這位極右派總統參選人當時在東南部茹伊斯迪福拉市拉票,40歲的疑兇當場被捕,據報他聲稱施襲,是執行上帝給予的任務。

博爾索納羅送院時情況危殆,院方指他傷及內臟,接受約兩小時手術後,才稍為穩定下來,目前在深切治療部留醫,預計最少留院10天,完全康復則需兩個月。

63歲的博爾索納羅被稱為”巴西特朗普”,擔任國會議員近30年,支持放寬槍械管制,以及賦予警員更大權力殺死罪犯,他曾為過去巴西軍事獨裁政權辯護,亦發表過歧視黑人及同性戀言論而備受批評。

巴西下月舉行總統大選,最新民調顯示,在前總統盧拉被裁定不能參選下,逾兩成受訪選民支持博爾索納羅領先其他對手。

