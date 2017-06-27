巴西總統特梅爾被控受賄 強調不會下台

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巴西總統特梅爾被控收受凍肉公司負責人約15萬美元賄款，是巴西首位在任總統被刑事起訴，國會下議院稍後表決是否審訊特梅爾。

去年5月上任的特梅爾近期備受貪污醜聞困擾，最新支持度跌至7%，是巴西近30年民望最低的總統，但他強調不會下台，就在同一天，司法部長決定起訴特梅爾指他涉嫌在今年3至4月，收受凍肉包裝公司JBS負責人約15萬美元賄款，是首次有巴西在任總統遭刑事起訴。

上月有外洩錄音顯示，特梅爾3月曾與JBS負責人協議，向貪污案一名重要證人支付約70萬美元掩口費，確保對方作證時，不會對特梅爾不利，司法部隨後展開調查，認為有足夠證據證明他受賄，估計 JBS 前後向特梅爾，提供逾1,100萬美元賄款。

巴西司法部同時調查特梅爾有否妨礙司法公正及參與犯罪組織，預料稍後會再提出起訴。

當局控告特梅爾後，還須取得下議院3分之2議員支持，才可進行審訊，屆時特梅爾須停職最多180天，目前下議院親政府議員佔多數，但若司法部長逐項控罪，交給議會表決審訊與否，程序或會拖延至明年國會選舉前，屆時候選人將要決定是否繼續支持民望極低的特梅爾，抑或跟他割蓆。

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