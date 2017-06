巴西總統特梅爾被控受賄 強調不會下台

By

【i-CABLE】

巴西總統特梅爾被控收受凍肉公司負責人約15萬美元賄款,是巴西首位在任總統被刑事起訴,國會下議院稍後表決是否審訊特梅爾。

去年5月上任的特梅爾近期備受貪污醜聞困擾,最新支持度跌至7%,是巴西近30年民望最低的總統,但他強調不會下台,就在同一天,司法部長決定起訴特梅爾指他涉嫌在今年3至4月,收受凍肉包裝公司JBS負責人約15萬美元賄款,是首次有巴西在任總統遭刑事起訴。

上月有外洩錄音顯示,特梅爾3月曾與JBS負責人協議,向貪污案一名重要證人支付約70萬美元掩口費,確保對方作證時,不會對特梅爾不利,司法部隨後展開調查,認為有足夠證據證明他受賄,估計 JBS 前後向特梅爾,提供逾1,100萬美元賄款。

巴西司法部同時調查特梅爾有否妨礙司法公正及參與犯罪組織,預料稍後會再提出起訴。

當局控告特梅爾後,還須取得下議院3分之2議員支持,才可進行審訊,屆時特梅爾須停職最多180天,目前下議院親政府議員佔多數,但若司法部長逐項控罪,交給議會表決審訊與否,程序或會拖延至明年國會選舉前,屆時候選人將要決定是否繼續支持民望極低的特梅爾,抑或跟他割蓆。

