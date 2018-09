巴西國家博物館大火波及藏品 數百人示威促盡快重建

【i-CABLE】

巴西警方繼續調查位於里約熱內盧的國家博物館大火的成因,估計可能是電線短路,或者小型熱氣球飄落屋頂引致,當地有數百人示威,促請巴西政府盡快重建博物館。

數百名示威者聚集在博物館外,要求入內視察損毀情況,他們又不滿政府削減對博物館的資助。部分人向警員擲雜物,被警員以胡椒噴霧及催淚氣體驅趕。

這幢有200年歷史、樓高三層的國家博物館,在一夜大火後,只剩下熏黑的牆壁,以及難以辨認的藏品,大樓亦有倒塌危險。

消防員及博物館工作人員嘗試拯救餘下的藏品,副館長表示,只有中央圖書館部分植物標本及隕石沒有被大火波及,估計其餘大部分藏品都成為灰燼。

警方繼續調查起火原因,文化部長推測可能是電線短路,或者是小型熱氣球飄落屋頂,釀成火災,會即時撥款1,000萬雷亞爾,折合250萬美元,予博物館所屬的里約熱內盧聯邦大學協助重建。

外界歸咎是當局只顧花費巨額舉辦奧運以及基建工程,爭取民心,但削減對文化教育的撥款,以及博物館缺乏防火系統,導致這座有2,000萬件珍貴文物的博物館付諸一炬。

