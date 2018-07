泰洞穴探險失蹤少足隊未脫險境 或要學潛水逃生

By

在泰國清萊府到山洞探險後,失蹤一個多星期的少年足球隊已經尋回,13人全部生還,健康情況大致穩定。確認失蹤者的位置後,下一步是如何救他們離開山洞,有專家指教這班少年潛水離開看似可行,其實很危險。

在現場的救援人員,找來男童試戴氧氣面罩,準備教導被困的少年和教練潛水,讓他們隨帶領者潛出山洞,但這個未必是最佳方案。

他們被困的位置,除了距離洞口遠,更是深入地底接近一公里。

潛水專家指,即使是經驗潛水員,洞穴潛水也不容易,更何況是未受過專業訓練的小童。

雖然現時洞穴並非全被水淹沒,中途有多處”陸地”,但在暗無天日,狹窄和高低起伏的洞穴內,若與帶領者失散,即使一、兩分鐘都足以致命。

有專家認為,最安全是讓他們繼續留在現時位置,定期提供糧食和食水,直至水退。

由於泰國的雨季直至10月才完結,換言之他們可能要多等3、4個月,救援人員同時亦會嘗試尋找或開鑿其他洞穴出口。

這個山洞是泰國第四長的山洞,洞內地形複雜,至今未有人走畢全程,可見救援工作困難。

除了泰國本地專家,中國、美國和澳洲等國都有參與救援,而找到失蹤者的英國潛水隊,其中一位隊員是56歲的斯坦頓,他本身是消防員,有超過30年潛水經驗,被譽為是英國洞穴潛水的代表和歐洲最出色的洞穴潛水員,2012年獲MBE勳銜,表揚他在潛水界的貢獻。

少年足球隊在6月23日進入位於清萊府的山洞,因突然暴雨水浸被困,山洞全長約10公里,球隊留下單車等物品的位置,大概於山洞中段,當局相信他們到地勢較高位置躲避,但英國的救援人員及泰國海軍海豹突擊隊抵達目標位置時都已水浸,便再潛水前進400米,終在距離洞口約4公里位置尋獲球隊。

