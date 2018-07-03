泰洞穴探險失蹤少足隊未脫險境 或要學潛水逃生

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在泰國清萊府到山洞探險後，失蹤一個多星期的少年足球隊已經尋回，13人全部生還，健康情況大致穩定。確認失蹤者的位置後，下一步是如何救他們離開山洞，有專家指教這班少年潛水離開看似可行，其實很危險。

在現場的救援人員，找來男童試戴氧氣面罩，準備教導被困的少年和教練潛水，讓他們隨帶領者潛出山洞，但這個未必是最佳方案。

他們被困的位置，除了距離洞口遠，更是深入地底接近一公里。

潛水專家指，即使是經驗潛水員，洞穴潛水也不容易，更何況是未受過專業訓練的小童。

雖然現時洞穴並非全被水淹沒，中途有多處”陸地”，但在暗無天日，狹窄和高低起伏的洞穴內，若與帶領者失散，即使一、兩分鐘都足以致命。

有專家認為，最安全是讓他們繼續留在現時位置，定期提供糧食和食水，直至水退。

由於泰國的雨季直至10月才完結，換言之他們可能要多等3、4個月，救援人員同時亦會嘗試尋找或開鑿其他洞穴出口。

這個山洞是泰國第四長的山洞，洞內地形複雜，至今未有人走畢全程，可見救援工作困難。

除了泰國本地專家，中國、美國和澳洲等國都有參與救援，而找到失蹤者的英國潛水隊，其中一位隊員是56歲的斯坦頓，他本身是消防員，有超過30年潛水經驗，被譽為是英國洞穴潛水的代表和歐洲最出色的洞穴潛水員，2012年獲MBE勳銜，表揚他在潛水界的貢獻。

少年足球隊在6月23日進入位於清萊府的山洞，因突然暴雨水浸被困，山洞全長約10公里，球隊留下單車等物品的位置，大概於山洞中段，當局相信他們到地勢較高位置躲避，但英國的救援人員及泰國海軍海豹突擊隊抵達目標位置時都已水浸，便再潛水前進400米，終在距離洞口約4公里位置尋獲球隊。

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