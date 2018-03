By

【KTSF】

一名3歲男童在舊金山Potrero Hill過馬路時被車撞上,男童受輕傷。

警方指,現場是25街1800號路段,事發於週四下午約4點,一名3歲男童過馬路時,被一輛藍色本田汽車撞上,男童受輕傷並送院治療。

警方稱,涉事司機在場配合調查,並未受酒精或藥物影響。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。