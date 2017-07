By

【KTSF】

北灣Marin縣一名亞裔男童軍領袖,上週六下午遠足時不適,送院搶救後不治。

49歲居住在San Rafael市的亞裔男子Michael Kan,當天與兩名兒子及一名男童軍成員,在Lucas Valley Open Space Preserve的Luiz Fire Road遠足。

在中午12時45分左右,當地消防局接報指一名男子呼吸有困難,需要醫療協助,急救人員到場時,Kan已神智不清。

Kan當時背著厚重的背包,在華氏90度高溫下上斜坡,眾人是於早上7時左右開始遠足。

急救人員立即為Kan吊鹽水,並將他送往醫院救治,但他在送院途中情況轉壞,抵院後心跳停止,搶救至下午2時左右宣告不治。

