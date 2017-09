【i-CABLE】

意大利一名11歲男童闖入火山禁止進入的岩泥池,父母欲救他時,3人一同遇難。

消防員起回3人的遺體後,屍袋暫時放置在岩泥池旁,岩泥池有3米深,長期處於灼熱高溫,有圍欄阻止遊人進入。

那不勒斯附近的索爾法塔拉火山是一座睡火山,仍不時噴出滾熱的硫磺煙霧,40多歲父母另遺下一名7歲兒子,交由社工及心理專家暫時照顧,再轉交祖父母。

