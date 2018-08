By

【KTSF】

南灣聖荷西市一所小學附近,週四下午發生槍擊事件,事故造成一名男孩 受到至少一處槍傷 ,沒有生命危險,警方目前尚未鎖定嫌疑人。

警方表示,事發在週四下午1點56分,地點在Havana Drive和Tampa Way,警方趕到現場 ,沒有發現受害者 ,之後得知有人將受傷男童送往醫院。

事發地點距離Hubbard小學兩個街區 ,離其他學校包括William C. Overfelt高中、Most Holy Trinity學校和Blanca Alvarado初中有半英里或更遠的距離,這4所學校一度被警方封鎖。

警方目前仍在調查犯案動機和周邊情況,但尚未確定嫌疑人的身分。

