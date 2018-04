By

英國王室增添一位新成員,劍橋公爵夫人凱特誕下第3個孩子,是一名男嬰,母子均安,凱特在早上分娩後,同日在威廉王子陪同下出院。

醫院外有公告員宣布喜訊,小王子重8磅7安士,在當地星期一早上11時後出生,順產且母子平安。

凱特在分娩大約7小時後,在丈夫陪同下抱著初生兒子,站在醫院外讓傳媒拍照,之後步回醫院大樓,在數分鐘後再現身,一家人乘車離開。

凱特與威廉的另外兩名孩子,長子喬治小王子與二女夏洛特公主,稍早已到醫院探望初生弟弟。

凱特是在倫敦中部的聖瑪麗醫院產子,喬治小王子及夏洛特公主都在同一間醫院出生,剛出生的小王子尚未取名,是王室第5順位繼承人。

肯辛頓宮也在Twitter上公布喜訊,女王伊利沙伯二世已獲告知消息,整個王室都對小王子出生感到很高興。

