【KTSF 崔凱橋報導】

天氣炎熱,不少民眾喜愛到沙灘消暑,不過當局呼籲市民要注意水上安全,因為在剛過去週末,北加州有兩人不幸溺斃,包括一名7歲男童。

事發於週日早上7時,在北加州的Lake Shasta,來自Salinas的男童父母正忙於修理不能啟動的船隻,期間察覺他們的7歲兒子失蹤,並發現男童的拖鞋在水上漂浮,隨即報警。

搜索隊在船隻後方水域,大約水深17英尺發現男童屍體。

另外,週日大約下午4時半,警方接報一名19歲東灣奧克蘭市(屋崙)青年,在北灣Russian河下水後便失去蹤影,警方隨即在附近搜索,大約半小時後,在跟離失蹤位置不遠的水面發現男子,救起後證實不治。

當局建議民眾,如果有機會下水或靠近岸邊,都應該穿上救生衣,以策安全。

