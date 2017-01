By

【KTSF】

咸陽市一名母親週二帶同4歲的兒子到水池遊玩,期間失去兒子蹤影,最後在深水區發現兒子遇溺死亡,據現場的監控視頻顯示,她兒子在遇溺時其實就在母親旁邊,但因為她當時忙著玩手機,全然不覺兒子正命懸一線。

視頻可見,肖女士在玩手機時,兒子不斷往中間的深水區走,之後開始掙扎,位置在肖女士約3、4米外。

視頻可見她兒子慢慢沉進水裏,到肖女士放下手機找兒子時,她往相反的方向走,之後在工作人員協助下,一小時後才尋回兒子,但為時已晚。

視頻內容或令人不安,敬請留意,點擊此處觀看視頻。

