【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)動物園附近週三晚發生槍擊命案,一名男童中槍身亡。

警方於晚上10時12分接獲舉報,指MacArthur大道9500號發生槍擊案,男童在送院前已不治。

當局尚未披露男童的身分及案情細節。

