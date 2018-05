By

【KTSF】

休斯頓市一名10歲男童上週五與友人玩捉迷藏,他在躲進乾衣機後被發現死亡。

調查員最初估計,男童是在爬進公寓大樓的公用乾衣機後窒息死亡,但法醫處證實,男童是觸電死亡。

據當地報章報導,友人是在乾衣機內,發現他失去知覺。

美國早前曾發生數宗幼童爬進乾衣機後窒息死亡的案件,但觸電死亡卻非常罕見。

