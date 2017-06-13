阿肯色州男童被託兒所遺留車中不幸熱死

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阿肯色州一名5歲男童，週一被託兒所員工遺留在汽車中一整天，不幸在車內熱死。
事發於West Memphis市，男童Christopher Gardner週一早上6時40分由託兒所派出的專車接走，但一直沒有被帶進託兒所內，該託兒所名叫Ascent Children’s Health Services，專服務有發展障礙的兒童。
警方透露，男童被發現時還坐在兒童加高座椅上，他當時已死亡，託兒所員工是準備送學童坐專車回家時，才發現他仍在車內。
男童死因仍在調查中，但當天該市的氣溫接近華氏100度。
男童的家人接受當地媒體訪問時稱，男童出生後曾兩度接受心臟手術，他因為有發展障礙而送到託兒所。
警方尚未透露會否向涉案託兒所提出起訴。
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