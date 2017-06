阿肯色州男童被託兒所遺留車中不幸熱死

By

【KTSF】

阿肯色州一名5歲男童,週一被託兒所員工遺留在汽車中一整天,不幸在車內熱死。

事發於West Memphis市,男童Christopher Gardner週一早上6時40分由託兒所派出的專車接走,但一直沒有被帶進託兒所內,該託兒所名叫Ascent Children’s Health Services,專服務有發展障礙的兒童。

警方透露,男童被發現時還坐在兒童加高座椅上,他當時已死亡,託兒所員工是準備送學童坐專車回家時,才發現他仍在車內。

男童死因仍在調查中,但當天該市的氣溫接近華氏100度。

男童的家人接受當地媒體訪問時稱,男童出生後曾兩度接受心臟手術,他因為有發展障礙而送到託兒所。

警方尚未透露會否向涉案託兒所提出起訴。

