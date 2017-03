By

明尼蘇達州一名4歲男童上週六下午在一間二手衣店獨自步進更衣室,意外被牆上的衣架勾纏著連帽上衣,被吊起窒息亡。

當局表示,事發於Mankato市的Again Thrift & More二手衣店,警方稱,男童Ryu Pena身穿的連帽上衣,不知何故纏著牆上的衣架勾,導致他被吊起。

男童被發現後立即送院搶救,最後宣告不治。

家人已在網上發起籌款活動,希望籌錢協助支付殮葬費。

據當地報章報導,男童的家人當時也在店內,警方稱事件屬”悲痛的意外”,不會有人被起訴。

