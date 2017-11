美軍人阿富汗擅離崗位無須入獄 特朗普譴責判刑

By

【KTSF 馮政浩報導】

美國軍事法庭判决,2009年在阿富汗擅離崗位,導致多名同袍傷亡的士官Bowe Bergdahl無須入獄。

軍事法庭法官判决,Bergdahl無須監禁,但是就要不名譽退伍,法官也將他的士官軍階降至士兵,並且要連續10個月,每月减薪酬1,000元。

Bergdahl承認,面對敵人時擅離職守及行為不當,有可能被判终身監禁,法官在判刑時有很大彈性,因為他並無與檢控官達成協議,不會為量刑設限制。

檢控官要求嚴厲刑罰Bergdahl,因為在他失蹤後,前往找尋他的同袍,至少6人死亡,一人受重傷。

Bergdahl被泰利班的同路人囚禁了5年,在2014年的美國與泰利班一次俘擄交換回來美國。

辯方反駁的論據包括:囚禁5年受到極大的苦楚、對軍方情報有很大貢獻,以及他本人在入伍前已有精神病。

Bergdahl的辯護律師Eugene Fidell說:”我們對Bergdahl士官無須監禁感到高興,因為如果將他囚禁,將會是令人反感。”

特朗普總統發推文評論稱,對Bergdahl的决定是對國家和軍隊一個完完全全的恥辱,特朗普之前曾主張對他判處極刑,認為應該將他從飛機上擲下來,而不准帶降落傘。

主審法官認為,特朗普干預軍事司法,一度考慮將整個案件撤銷,辯方在判刑後也發聲明,指責特朗普鼓勵人用私刑對待Bergdahl。

