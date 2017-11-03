美軍人阿富汗擅離崗位無須入獄 特朗普譴責判刑

By

【KTSF 馮政浩報導】

美國軍事法庭判决，2009年在阿富汗擅離崗位，導致多名同袍傷亡的士官Bowe Bergdahl無須入獄。

軍事法庭法官判决，Bergdahl無須監禁，但是就要不名譽退伍，法官也將他的士官軍階降至士兵，並且要連續10個月，每月减薪酬1,000元。

Bergdahl承認，面對敵人時擅離職守及行為不當，有可能被判终身監禁，法官在判刑時有很大彈性，因為他並無與檢控官達成協議，不會為量刑設限制。

檢控官要求嚴厲刑罰Bergdahl，因為在他失蹤後，前往找尋他的同袍，至少6人死亡，一人受重傷。

Bergdahl被泰利班的同路人囚禁了5年，在2014年的美國與泰利班一次俘擄交換回來美國。

辯方反駁的論據包括：囚禁5年受到極大的苦楚、對軍方情報有很大貢獻，以及他本人在入伍前已有精神病。

Bergdahl的辯護律師Eugene Fidell說：”我們對Bergdahl士官無須監禁感到高興，因為如果將他囚禁，將會是令人反感。”

特朗普總統發推文評論稱，對Bergdahl的决定是對國家和軍隊一個完完全全的恥辱，特朗普之前曾主張對他判處極刑，認為應該將他從飛機上擲下來，而不准帶降落傘。

主審法官認為，特朗普干預軍事司法，一度考慮將整個案件撤銷，辯方在判刑後也發聲明，指責特朗普鼓勵人用私刑對待Bergdahl。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。