【KTSF 崔凱橋報導】

根據近日的調查顯示,瓶裝水超越汽水,首次成為全美銷售量之冠。

根據數據資料顯示,去年全國購買了128億加侖的瓶裝水,比2015年增長了近9%之外,更超越了124億加侖的汽水銷售量,成為美國的第一位。

研究市場飲品公司Beverage Marketing表示,瓶裝水的銷售在近40年來每年不斷增長,相反汽水則逐年下降。

去年全國每人平均喝了39.3加侖的瓶裝水,較2015年的36.5加侖上升了7.7%。而活性碳酸飲品則由2015年的39加侖下降至38.5加侖。

有專家分析指,部分地方政府近年來推動徵收含糖飲料稅,以及多個健康機構發佈含糖飲品造成的健康影響達到成效,因此民眾在選擇飲品時,會偏向健康的瓶裝水。

