金正恩已聽取向關島發射導彈方案 稱要多觀察再決定

By

【KTSF 江良慧報導】

北韓週一表示,軍方已經向金正恩簡報向關島發射導彈的計劃,金正恩表示要再觀察多一陣美國的行動,才會作出決定,而美軍總參謀長就表示,希望和平解決北韓危機。

面對北韓導彈危機美軍總參謀長Joseph Dunford說:”今天的焦點是和平解決這危機。”

總參謀長Dunford週一抵達首爾,向南韓軍政領袖保證,盡量用和平手法解決問題。

外界相信北韓正準備向關島周圍的水域發射4枚導彈,而北韓軍方一名領袖上星期就發表聲明指,此舉是要向美國發出關鍵警告,目前只是等待金正恩發號司令。

特朗普總統早前說:”若他在關島做些甚麼,便會有從未有人見過的事在北韓發生。”

關島行政首長Eddie Baza Calvo就向當地大約16萬名居民保證,當局已經準備好應付任何事情。

Calvo說:”我們的警戒級別沒有改變,我鼓勵不只是居民要一切如常,不論是工作或者是娛樂。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。