英國外相約翰遜突辭職 嚴重打擊文翠珊聲望

英國外相約翰遜突然辭職,是首相文翠珊政府24小時內第二名辭職的內閣大臣,嚴重打擊文翠珊的聲望。

自脫歐公投以來,約翰遜一直是支持脫歐陣營的領軍人物,有英國傳媒報道,約翰遜極之不滿上週五通過的脫歐白皮書,認為沒有協議也比這份白皮書更好,他在首相文翠珊週一到國會簡介新脫歐計劃前突然請辭。

文翠珊在公布接納約翰遜辭職消息後約半小時出席國會會議,並主動談及兩名閣員辭職。

被問到保守黨內不少人也不滿脫歐計劃,文翠珊表示不存在背叛,她又為政府週四公布的脫歐計劃辯護,指政府內閣同意要為脫歐談判各種不同後果做準備,包括加緊做好準備,英國可能”硬脫歐”。

文翠珊在24小時內失去兩位閣員,聲望受嚴重打擊,工黨指文翠珊政府完全陷入混亂,現時認受性是零。財相夏文達則表示,全力支持文翠珊的脫歐方案。

歐洲理事會主席圖斯克表示,英國兩名閣員辭職,脫歐對歐盟而言是一場災難,亦是雙方關係面對的最大難題。

