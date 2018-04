By

【i-CABLE】

大批來自中美洲國家的難民抵達墨西哥邊境,準備偷渡美國尋求庇護。特朗普總統表明,不會接受他們入境。

數以百計,分別來自洪都拉斯、危地馬拉及薩爾瓦多的難民花了一個月時間,來到墨西哥北部邊境城市蒂華納。

他們聚集在這個與美國加州聖地牙哥接壤的邊界地區,計劃向美國尋求難民庇護。

不少人聲稱是因為家鄉治安情況惡劣,部分人遭受政治迫害,甚至死亡威脅,於是離鄉別井,尋找安穩生活。

不過特朗普表明不會接受他們,他一直就此問題向墨西哥政府施壓,要求她們阻止中美洲難民抵達與美國接壤的邊境。

國土安全部指,會盡快處理難民的申請,遣返不符資格的人,又警告會起訴作出虛假聲請的人。

有美國律師向難民提供免費法律意見,提醒他們申請庇護期間可能會被扣留,以及與家人分離。

