德州邊境巡邏員涉殺害4妓女及綁架一人被捕

【KTSF 陳嘉琪報導】

德克薩斯州警方宣布,拘捕一名邊境防衛隊巡邏員,懷疑他與4宗謀殺案,以及一宗綁架女性案有關。

疑犯是35歲的Juan David Ortiz,他隸屬於美國邊境防衛隊,加入防衛隊有10年,是主管Supervior級別,他亦是退伍海軍。

根據CNN的報導指,Ortiz已經承認殺死4人。

Ortiz週六在德州Webb縣被捕,他被控在9月5日至13日,涉嫌謀殺4名女子及使用致命武器的襲擊罪等。

警方表示,過去兩星期 先後在當地發現3名女子的屍體,全部是頭部中槍,地檢官指,所有死者都是從事賣淫活動。

拘捕Ortiz的關鍵在上週五出現,一名女子報稱被Ortiz綁架,她與Ortiz在Ortiz的貨車上糾纏,Ortiz更一度用槍指向她,事主最終成功逃脫,並在附近一個油站向警員求助。

警員最後在一個油站發現Ortiz,Ortiz其後徒步逃走,去到附近一間旅館,再躲在停車場的一輛貨車上。

調查員形容,Ortiz是連環殺手,因為他被捕前仍不斷尋找下手目標,亦不排除還有其他受害人。

