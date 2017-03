By

【KTSF】 南韓當局在3年前沉沒的世越號客輪打撈現場,報稱發現懷疑失蹤者遺骸,但南韓當局稍後澄清,所發現的骸骨是來自動物,並非人。

9名失蹤乘客的家屬在世越號打撈現場舉行悼念儀式,海洋水產部上週完成打撈工作,原本計劃把世越號運至港口,為客輪鑽孔進一步排水和除油後,開始登船搜尋失蹤乘客。 當局週二在半潛狀態的客輪船體周邊,報稱發現相信是失蹤乘客的遺骸,但到晚上,卻改口說遺骸並非來自人,當局並無解釋為何會出現這場誤會。 世越號在2014年4月由仁川駛往濟州途中沉沒,近300人死亡,9人仍然失蹤。

