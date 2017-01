By

【i-CABLE】

阿富汗首都喀布爾,議會大樓附近遭遇連環爆炸襲擊,造成超過30人死亡、70人受傷。

事發後安全部隊封鎖現場,不斷有救護車和警車出入。襲擊發生在新建成的議會大樓附近,當地下午4時左右,一名自殺式襲擊者,在一輛接載政府職員的小巴旁邊引爆身上炸彈背心。

而在10分鐘後,附近再有汽車炸彈爆炸。由於正值繁忙時間,襲擊造成大量傷亡。塔利班承認策動襲擊,表明是針對政府情報機關的人員,總統加尼譴責襲擊。

