阿富汗自殺式汽車炸彈襲擊 80死數百傷

【i-CABLE】 阿富汗首都喀布爾使館區,發生自殺式汽車炸彈襲擊,最少80人死亡,350人受傷,死傷者大多都是平民。阿富汗認定事件是恐怖襲擊,暫時未有組織承認責任。

爆炸現場冒出的濃煙升上半空,灰塵向四周蔓延。軍方和救援人員到場,並封鎖附近一帶。現場是喀布爾的使館區,中國和英國等多國使館,以及阿富汗總統府,都是位處這個區域,外圍有圍牆和檢查站,是高度設防地區。

警方指一輛滿載炸藥的油罐車,早上8時半左右,在德國大使館入口附近爆炸。進駐當地的北約部隊則指,油罐車是遭到阿富汗保安部隊攔截後引爆,相信並未擊中預定目標。不過由於當時正值上班時間,街上行人眾多,造成大量傷亡。

爆炸威力強大,德國大使館的入口幾乎完全炸毀,外牆損毀,玻璃碎裂,方圓一公里內的建築都受到波及。中國、日本、法國和土耳其大使館,都有不同程度的損毀,而美國大使館並不在使館區內,所以相信並非襲擊目標。

大批傷者送往醫院治理,阿富汗執行長阿卜杜拉認定事件是恐怖襲擊,又指恐怖分子在齋戒月發動襲擊,當局一定會將他們連根拔起。

多國亦譴責襲擊,德國指襲擊不會阻撓,其支持阿富汗維持穩定的決心,土耳其則呼籲阿富汗當局,調查為何施襲車輛可以進入,這個高度設防地區。

