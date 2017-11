【i-CABLE】

尼日利亞一間清真寺發生自殺式炸彈襲擊,至少50人死亡。

清真寺地下滿佈血漬及碎片,事發於當地星期二清晨,大批穆斯林聚集於東北部阿達馬瓦州穆比鎮一間清真寺內祈禱,其間一名少年引爆身上炸彈。

當局懷疑是極端組織博科聖地策劃襲擊。尼日利亞軍方近期奪回多個被博科聖地控制的地區,武裝分子轉到東北部,在市集等地策劃多宗自殺式襲擊。

