【i-CABLE】

泰國南部也拉府市集發生炸彈爆炸,至少3死22傷。

爆炸後市集一片混亂,攤檔受嚴重破壞,軍方派出士兵協助救援,將傷者送院,並加強戒備。當局指有人將炸彈放置於市集的電單車上,然後引爆。

也拉府人口以穆斯林為主,部分激進的穆斯林為爭取自治,發動過多次襲擊。

