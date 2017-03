By

【KTSF 崔凱橋報導】

德國西南部小鎮Gaggenau於週五早上收到炸彈威脅,市政廳需要緊急疏散。

Gaggenau市政廳於當地時間上午8時接獲一個聲稱在大樓內放置炸彈的恐嚇電話,更表示放置炸彈的原因是因為德國近日取消了土耳其司法部長

Bekir Bozdag的演講。

接獲電話後,市政廳隨即疏散,所有廳內的民眾經過3小時搜索後,沒有發現任何炸藥,大樓重新開放。

Gaggenau市日前指所租用的地方有限,不能容納預期的民眾,基於安全考慮,取消了本週四土耳其民眾集會的許可,而土耳其司法部長原定安排在該集會上演講。

