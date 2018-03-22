博科聖地尼日利亞釋放百名被擄走女生 警告勿讓她們上學

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【KTSF 黃侯彬報導】

伊斯蘭國在非洲尼日利亞的同路人”博科聖地”，一個月前又在一間學校擄走百幾個寄宿女生，但在週三又釋放當中101人，她們經歷了什麼？

這101個女生算是運氣好，被博科聖地的武裝分子擄走一個月就放出來，與家人團聚，但仍有幾個人沒有回來。

其中一個姐妹知道後傷心到昏倒，因為她是基督徒，所以武裝分子將她留低。

有女生說，當日武裝分子闖入學校，叫她們聚集在大門，然後叫巴士來載她們。

上車之後有向她們派水及食物，隨後用船載她們渡河到別處，她們看來沒有受到虐待。

Khadija Grema說：”我們是穆斯林，他們沒找我們麻煩，所以我們沒有吃苦頭。”

武裝分子開9架車到當地的達普奇鎮，將百幾個女生放在市中心，有在場的市民說，武裝分子告訴他們，今次是出於憐憫之心所以放人，但也是一個警告，提醒大家不要讓女孩去學校讀書。

博科聖地的意思，就是反對西方教育，達普奇鎮的人見到女生安全歸來都很高興。

有些家長更寄望上次被擄走，而到目前尚未放回的女生，未來都有機會獲得釋放。

博科聖地在2014年闖入齊博克市一間基督教女子學校，擄走276個女生，當中有100人至今下落不明，有消息指，部份未見蹤影的女生被逼嫁予武裝分子，並且生下兒女。

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