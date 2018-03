博科聖地尼日利亞釋放百名被擄走女生 警告勿讓她們上學

By

【KTSF 黃侯彬報導】

伊斯蘭國在非洲尼日利亞的同路人”博科聖地”,一個月前又在一間學校擄走百幾個寄宿女生,但在週三又釋放當中101人,她們經歷了什麼?

這101個女生算是運氣好,被博科聖地的武裝分子擄走一個月就放出來,與家人團聚,但仍有幾個人沒有回來。

其中一個姐妹知道後傷心到昏倒,因為她是基督徒,所以武裝分子將她留低。

有女生說,當日武裝分子闖入學校,叫她們聚集在大門,然後叫巴士來載她們。

上車之後有向她們派水及食物,隨後用船載她們渡河到別處,她們看來沒有受到虐待。

Khadija Grema說:”我們是穆斯林,他們沒找我們麻煩,所以我們沒有吃苦頭。”

武裝分子開9架車到當地的達普奇鎮,將百幾個女生放在市中心,有在場的市民說,武裝分子告訴他們,今次是出於憐憫之心所以放人,但也是一個警告,提醒大家不要讓女孩去學校讀書。

博科聖地的意思,就是反對西方教育,達普奇鎮的人見到女生安全歸來都很高興。

有些家長更寄望上次被擄走,而到目前尚未放回的女生,未來都有機會獲得釋放。

博科聖地在2014年闖入齊博克市一間基督教女子學校,擄走276個女生,當中有100人至今下落不明,有消息指,部份未見蹤影的女生被逼嫁予武裝分子,並且生下兒女。

