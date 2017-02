By

【KTSF】

東灣佛利蒙市Dumbarton橋附近,週一早上有人發現一具浮屍,死者是男性,目前身分未明。

早上9時左右,警方接報指近Marshlands路附近的水域有一具屍體載浮載沉,警方在消防員的協助下,在早上10時左右將屍體擄走。

當局仍在調查死者的身分,暫時未知死因,調查員仍在現場搜尋證物。

