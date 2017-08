By

【KTSF】

東灣一名亞裔男人,兩個多月前在Lake Tahoe划艇後失蹤,他的屍體週末被尋回。

41歲San Leandro市越南裔居民Dan Pham的屍體,在Rubicon Point 245英尺水深被尋回。

Pham於今年6月8號早上9時多致電朋友,表示會在Lester Beach划艇及露營後失蹤,一個非牟利組織上週六利用聲納探測器,找到Pham的屍體,再利用小型潛艇將屍體撈上水面。

據了解,Pham是Alameda縣縣警局長辦公室一名員工的兄弟。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。