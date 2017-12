By

舊金山市長李孟賢的靈柩週五早上在警局車隊護送下,到達舊金山市府大樓,露柩現擺放在圓形大廳,供市民弔唁。

靈車早上在警局車隊護送下,駛經舊金山多個地區,包括李孟賢生前居住的Glen Park。

靈車抵達市府大樓後,李孟賢的靈柩在美國國旗覆蓋下,由6名扶靈人士移送出靈車,扶靈人士再緩緩步上市府大廈的階梯,把靈柩安置在圓形大廳中。

李孟賢的靈柩將會從週五早上8時至晚上7時安置在市府大樓內,供民眾弔唁,其追悼會定於週日下午3時在市府大樓內舉行。

