印裔父親指女兒不喝奶被罰站屋外失蹤 屍體尋回後改口供

【KTSF】

達拉斯市郊一名3歲女童兩週前被父親報稱失蹤,該名父親最初指,女兒因為不肯喝奶,被他罰站屋外,豈料不知所蹤,女童的屍體已於週日在去水道尋回,這時父親改口稱,女兒是因為喝奶啃死,被他棄屍該處。

當地法醫已憑藉牙醫紀錄,證實屍體是屬於3歲女童Sherin Mathews,女童是於10月7日被父親Wesley Mathews報稱失蹤,其屍體於週日被尋屍犬發現,暫時未知死因。

Mathews是於2016年6月從印度領養Sherin來美國,他因為前言不對口語,週一已被警方拘捕。

Mathews原本告訴警方,他因為女兒拒絕喝奶,在凌晨3時要女兒站在屋外受罰,至週一他改口稱,他女兒因為啃奶,在發現她沒有脈搏後,把屍體棄置,暫時未知他在女兒啃奶時,有否向女兒施救。

警方稱,雖然涉案父親改口供,警方仍會繼續調查,直至直相水落石出為止。

Mathews原本被控遺棄或危害兒童罪,但目前已被改控一級傷害兒童重罪,最高可被判終身監禁,他目前還押監房,保釋金定為100萬元。

Sherin失蹤時,Mathews當時對警方稱,她患有發展障礙,在印度領養她時營養不良,因此夫婦二人在她醒來時,要求她定時進食。

Mathews稱,當晚她拒絕喝奶,於是罰她站在屋外,至凌晨3時15分發現她不在,Mathews這時決定留到天光時出外找她,或等她自行回家,在這段等候期間,他還洗了衣服。

至早上8時,Mathews報警稱女兒失蹤,警方翻看鄰居和附近商戶的保安視頻後,發現其汽車在凌晨4時至5時曾駛離住屋。

