印裔父親指女兒不喝奶被罰站屋外失蹤 屍體尋回後改口供

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達拉斯市郊一名3歲女童兩週前被父親報稱失蹤，該名父親最初指，女兒因為不肯喝奶，被他罰站屋外，豈料不知所蹤，女童的屍體已於週日在去水道尋回，這時父親改口稱，女兒是因為喝奶啃死，被他棄屍該處。

當地法醫已憑藉牙醫紀錄，證實屍體是屬於3歲女童Sherin Mathews，女童是於10月7日被父親Wesley Mathews報稱失蹤，其屍體於週日被尋屍犬發現，暫時未知死因。

Mathews是於2016年6月從印度領養Sherin來美國，他因為前言不對口語，週一已被警方拘捕。

Mathews原本告訴警方，他因為女兒拒絕喝奶，在凌晨3時要女兒站在屋外受罰，至週一他改口稱，他女兒因為啃奶，在發現她沒有脈搏後，把屍體棄置，暫時未知他在女兒啃奶時，有否向女兒施救。

警方稱，雖然涉案父親改口供，警方仍會繼續調查，直至直相水落石出為止。

Mathews原本被控遺棄或危害兒童罪，但目前已被改控一級傷害兒童重罪，最高可被判終身監禁，他目前還押監房，保釋金定為100萬元。

Sherin失蹤時，Mathews當時對警方稱，她患有發展障礙，在印度領養她時營養不良，因此夫婦二人在她醒來時，要求她定時進食。

Mathews稱，當晚她拒絕喝奶，於是罰她站在屋外，至凌晨3時15分發現她不在，Mathews這時決定留到天光時出外找她，或等她自行回家，在這段等候期間，他還洗了衣服。

至早上8時，Mathews報警稱女兒失蹤，警方翻看鄰居和附近商戶的保安視頻後，發現其汽車在凌晨4時至5時曾駛離住屋。

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