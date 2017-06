By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City Jefferson聯合高中校區總部附近,發現一具成年男人的屍體。

聖馬刁縣法醫官證實,死者是50歲Daly City居民Byron Hilleo Gray,警方週日早上接報去到Serramonte大道699號,在一個有樹木的地方發現Gray的屍體。

警方沒有公佈死因,發現屍體的地點附近有一所高中以及成人學校,也是Jefferson聯合高中校區總部所在。

