東灣阿拉米達縣(Alameda)Niles Canyon地區一條路軌旁,週日下午有人發現一具屍體,縣警局已把案件列作謀殺案處理,死者身分仍有待證實。

阿拉米達縣警局稱,屍體是於下午2時45分被一名遠足者發現,地點在84號公路和Alameda Creek以南的Union Pacific路軌旁,死者估計年約20餘歲,是男性。

當局尚未公布死因,只透露死者並非因為墮下或被火車撞倒致死。

