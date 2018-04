By

【KTSF】

北灣Napa警方週日在一所小學內發現一名女性屍體。

警方週日在位於Foster路1130號的Snow小學內,發現一名成年女性的屍體。

Napa縣聯合校園的發言人向警方表示,在發現死者前,校園當時並沒有對外開放,亦沒有校園活動。

當局強調事件沒有對公眾安全構成威脅,目前仍在調查死者的身分。

小學將於週一開放給學生上課。

版權所有,不得轉載。