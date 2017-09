By

墨西哥首都地區發生的黎克特制7.1級大地震,官方證實有超過230人死亡,事發仍有多人被埋,當中包括一名女童,救援人員正加緊搜救。

地震發生後一天,救援人員繼續在首都墨西哥城數十幢倒塌的建築物搜救生還者,一聽到瓦礫堆有微弱聲音,他們便舉起手臂,示意在場人士肅靜,希望確定生還者位置。

有生還者陸續獲救,醫護人員初步治理後,再將他們送院,很多居民主動參與救援,又送上食物、樽裝水給救援人員,或結成人鏈,傳送物資及清走瓦礫

墨西哥宣布全國為死者哀悼3天。

女童是在倒塌的學校中被困,救援人員從瓦礫中看到她伸出的手指,但由於瓦礫隨時有倒塌的危險,救援人員不敢隨便搬動,以免造成倒塌。

