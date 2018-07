泰國觀光船翻沉 33名中國遊客喪命

By

【i-CABLE】

泰國布吉兩艘觀光船沉沒,官方表示死亡人數增至33人,全部死者都是中國籍,當局指仍有23人失蹤,有泰國官員說擔心很難再找到生還者。

多具遺體陸續被送到布吉一個碼頭,兩艘觀光船星期四下午返回布吉途中傾側沉沒,其中在梅通島附近沉沒的船隻,船上全部人獲救。

而在珊瑚島附近傾側的鳳凰號,仍有多人失蹤。據事發前拍攝到的片段,當時海面風高浪急,其中一名目擊者說,見到一艘船傾斜度感覺達90度。鳳凰號船長稱,事發時海面翻起5米高的浪。

泰國海軍和水警以聲納定位,已找到鳳凰號的具體位置。兩艘船共載有140多人,大部分是中國自由行遊客,在網上旅遊平台購買服務,中國已要求泰國全力搜救。

獲救的中國遊客分別被送往5間醫院,絕大部分遊客輕傷,敷藥後出院,數名中國遊客須接受手術,但沒有生命危險。

有導遊稱氣象部門早已警告,當天不宜出海。泰國不時有船隻翻沉意外,外界關注海上安全問題,當局正考慮收緊法例,禁止船隻在惡劣天氣下出海。

