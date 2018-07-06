泰國觀光船翻沉 33名中國遊客喪命

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泰國布吉兩艘觀光船沉沒，官方表示死亡人數增至33人，全部死者都是中國籍，當局指仍有23人失蹤，有泰國官員說擔心很難再找到生還者。

多具遺體陸續被送到布吉一個碼頭，兩艘觀光船星期四下午返回布吉途中傾側沉沒，其中在梅通島附近沉沒的船隻，船上全部人獲救。

而在珊瑚島附近傾側的鳳凰號，仍有多人失蹤。據事發前拍攝到的片段，當時海面風高浪急，其中一名目擊者說，見到一艘船傾斜度感覺達90度。鳳凰號船長稱，事發時海面翻起5米高的浪。

泰國海軍和水警以聲納定位，已找到鳳凰號的具體位置。兩艘船共載有140多人，大部分是中國自由行遊客，在網上旅遊平台購買服務，中國已要求泰國全力搜救。

獲救的中國遊客分別被送往5間醫院，絕大部分遊客輕傷，敷藥後出院，數名中國遊客須接受手術，但沒有生命危險。

有導遊稱氣象部門早已警告，當天不宜出海。泰國不時有船隻翻沉意外，外界關注海上安全問題，當局正考慮收緊法例，禁止船隻在惡劣天氣下出海。

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