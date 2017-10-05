東華醫院負面消息不斷 董事會高層發言澄清

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【KTSF 萬若全報導】

舊金山東華醫院新大樓啟用之後，負面消息不斷，董事會週三藉著宣布新華人保健計劃行政總裁，將所有外界的疑慮一次澄清。

新任華人保健計劃行政總裁雷金常（Deena Louie）目前是舊金山保健計劃的營運總監，過去也曾經在華人保健計劃CCHP服務過，有豐富的醫療保健行政經驗。

在過去，東華醫院和CCHP都是由余金鈴一人兼任行政總監，這次為什麼決定分開由兩個人來擔任？東華醫院協會董事會主席何國杰解釋，東華醫院在2000年可以說是狀況最糟糕的時候，許多高層紛紛辭職，又沒有人願意接替這一職務，余金鈴可說是臨危受命，

雖然在她任內期間風波不斷，但也完成了東華醫院新大樓的興建，如今隨著余金鈐的去職，董事會也希望所有的謠言能夠就此止血。

何國杰週三也一一反駁外面許多針對東華醫院不利的消息，尤其是對前華美醫師協會主席李家仁接受電台專訪的內容。

何國杰說：”他說兩個機構將資金混合，我們不會把資金混合，若把醫院和CCHP資金混合，我們會坐牢，他還說沒人想捐款給我們，乃因我們拿這些錢去告他們，記著，我們沒有告你們，是華美醫事協會告我們，因為越來越煩，他所說的沒有一件是事實。”

另外，針對舊金山紀事報的一個專欄文章，提到余金鈴的薪資一年高達100萬美元，何國杰和人事部也澄清這不是事實。

不過東華醫院飽受負面消息的困擾，的確已經影響到捐款，曾經捐給東華醫院50萬美元的Art Chan，週三在記者會上坦言，他有一位好朋友決定要將原本捐給東華醫院的100萬，捐給史丹佛醫院。

Chan說：”我聽到很多謠言，所以我覺得很嚴重，澄清非常重要，澄清才能重拾捐款者的信心，包括我。”

東華醫院表示，他們試著跟出走的醫師聯絡，也希望他們早日歸隊。

隨著東華醫院華人保健計劃兩位新的行政總裁相繼上任，希望能夠擺脫過去負面的報導，帶領東華醫院邁向新的里程碑。

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