東華醫院負面消息不斷 董事會高層發言澄清

【KTSF 萬若全報導】

舊金山東華醫院新大樓啟用之後,負面消息不斷,董事會週三藉著宣布新華人保健計劃行政總裁,將所有外界的疑慮一次澄清。

新任華人保健計劃行政總裁雷金常(Deena Louie)目前是舊金山保健計劃的營運總監,過去也曾經在華人保健計劃CCHP服務過,有豐富的醫療保健行政經驗。

在過去,東華醫院和CCHP都是由余金鈴一人兼任行政總監,這次為什麼決定分開由兩個人來擔任?東華醫院協會董事會主席何國杰解釋,東華醫院在2000年可以說是狀況最糟糕的時候,許多高層紛紛辭職,又沒有人願意接替這一職務,余金鈴可說是臨危受命,

雖然在她任內期間風波不斷,但也完成了東華醫院新大樓的興建,如今隨著余金鈐的去職,董事會也希望所有的謠言能夠就此止血。

何國杰週三也一一反駁外面許多針對東華醫院不利的消息,尤其是對前華美醫師協會主席李家仁接受電台專訪的內容。

何國杰說:”他說兩個機構將資金混合,我們不會把資金混合,若把醫院和CCHP資金混合,我們會坐牢,他還說沒人想捐款給我們,乃因我們拿這些錢去告他們,記著,我們沒有告你們,是華美醫事協會告我們,因為越來越煩,他所說的沒有一件是事實。”

另外,針對舊金山紀事報的一個專欄文章,提到余金鈴的薪資一年高達100萬美元,何國杰和人事部也澄清這不是事實。

不過東華醫院飽受負面消息的困擾,的確已經影響到捐款,曾經捐給東華醫院50萬美元的Art Chan,週三在記者會上坦言,他有一位好朋友決定要將原本捐給東華醫院的100萬,捐給史丹佛醫院。

Chan說:”我聽到很多謠言,所以我覺得很嚴重,澄清非常重要,澄清才能重拾捐款者的信心,包括我。”

東華醫院表示,他們試著跟出走的醫師聯絡,也希望他們早日歸隊。

隨著東華醫院華人保健計劃兩位新的行政總裁相繼上任,希望能夠擺脫過去負面的報導,帶領東華醫院邁向新的里程碑。

