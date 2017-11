【i-CABLE】

寶馬車廠宣布,從北美地區回收逾140萬輛汽車,涉及多種車款,因零件過熱可能導致起火。

需要回收的,包括多款三系、五系、X系及Z系汽車,其中約67萬輛於2006至2011年出產的三系汽車,空調系統的零件可能過熱,增加汽車起火的風險。

另外,約74萬輛於2007年至2011年生產的汽車,閥門也有可能過熱起火,寶馬相信,部分汽車同時涉及兩個問題。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。