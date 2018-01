週三凌晨將有天文奇景 超級月亮月蝕紅月亮同時出現

By

【KTSF 黃恩光報導】

週三清晨將會出現我們一生中難得一見的天文奇景,大家只要很早起床,抬頭看月亮就很可能看得見,這個天文奇景叫”Super Blue Blood Moon”。

週三清晨的天文奇景和月亮有關,大家可以同時看到超級月亮、藍月亮,以及紅月亮,究竟是什麼一回事呢?

原來週三,月亮的軌道最接近地球,所以月亮會比平時更大和更亮,這就是超級月亮,至於藍月亮,就是一個月內第二次滿月,而紅月亮就較罕見,其實就是月全蝕,到時月亮進入地球的影子,看起來是一片紅色,所以叫做紅月亮。

這三個天文現象同時出現非常難得,對上一次藍月亮和月全蝕同時出現是1866年。

太空總署指出,週三的月蝕將會在本地時間2點51分開始,4點51分開始月全蝕,5點29分達到月全蝕最高峰,而西半球看得最清楚。

所以天文學家指出,大家只要早起,不用望遠鏡,向西邊看就會看得到。

而太空總署網站週三凌晨本地時間兩點半開始,會在網上直播整個月蝕過程。

