週三凌晨將有天文奇景 超級月亮月蝕紅月亮同時出現

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【KTSF 黃恩光報導】

週三清晨將會出現我們一生中難得一見的天文奇景，大家只要很早起床，抬頭看月亮就很可能看得見，這個天文奇景叫”Super Blue Blood Moon”。

週三清晨的天文奇景和月亮有關，大家可以同時看到超級月亮、藍月亮，以及紅月亮，究竟是什麼一回事呢？

原來週三，月亮的軌道最接近地球，所以月亮會比平時更大和更亮，這就是超級月亮，至於藍月亮，就是一個月內第二次滿月，而紅月亮就較罕見，其實就是月全蝕，到時月亮進入地球的影子，看起來是一片紅色，所以叫做紅月亮。

這三個天文現象同時出現非常難得，對上一次藍月亮和月全蝕同時出現是1866年。

太空總署指出，週三的月蝕將會在本地時間2點51分開始，4點51分開始月全蝕，5點29分達到月全蝕最高峰，而西半球看得最清楚。

所以天文學家指出，大家只要早起，不用望遠鏡，向西邊看就會看得到。

而太空總署網站週三凌晨本地時間兩點半開始，會在網上直播整個月蝕過程。

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