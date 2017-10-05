賭城血案後民眾踴躍捐血 商家捐物資助人（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

目前”Vegas Strong”（拉斯維加斯堅強）已成為當地最熱門的口號，本台記者曾到當地的捐血站看過，也訪問了一些長期住在當地的華裔居民，帶大家了解這宗槍擊慘案如何影響他們的生活。

在槍撃案發生後，當地主要的捐血站擠滿了前來捐血的民眾，大家捲起衣袖，希望為槍擊事件傷者盡一份心力，Vegas Strong 的口號在這裡得到印證。

北美上海商會副會長唐海潤說：”第一天我們捐血排了6個小時，我們拿了預約號，這個預約號拿到以後，4點鐘拿到預約號，然後就通知我們晚上9點多再過來捐血，所以第一天我看到有很多拉斯維加斯民眾，不管是美國裔還是亞裔，還有菲律賓、墨西哥，各族裔的人都自發的來，沒有人組織，（那為什麼來捐血呢？）當時大家看到這個新聞以後，就覺得這個血庫，傷亡這麼慘重，應該當是非常需要鮮血。”

聯合捐血中心行銷經理Taylor Robinson說：”我們本地3個中心，通常一天有200人捐血，但是剛剛過去的週一，我們有600人捐血，還有超過700人想捐，我們卻處理不來。”

在捐血站，包括川味坊等中餐館在內，大批商家送來物資，捐血民眾希望盡一己之力。

川味坊老闆桂天宇當天自發送了一些麵食過去，桂天宇說：”就是關心他們一下，沒什麼其他想法。”

在拉斯維加斯住了30多年的僑領對事件非常痛心，但對於當地民民展現的堅強情操相當感動。

拉斯維加斯台灣台鄉聯誼會會長張曉琴說：”在這個悲劇之後，看到拉斯維加斯不論任何種族、年齡、大家一起合作，一起互相幫助，可以看到凝聚慈念、愛灑人間，不為惡勢力低頭，所以我覺得這個是拉斯維加斯可愛的地方。”

在當地經營中文學校的張曉琴也說，在槍擊案中看到民眾互相幫助，捨身救人的情景，都展現出高度情操，令人敬佩。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。