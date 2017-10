賭城血案後民眾踴躍捐血 商家捐物資助人（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

目前”Vegas Strong”(拉斯維加斯堅強)已成為當地最熱門的口號,本台記者曾到當地的捐血站看過,也訪問了一些長期住在當地的華裔居民,帶大家了解這宗槍擊慘案如何影響他們的生活。

在槍撃案發生後,當地主要的捐血站擠滿了前來捐血的民眾,大家捲起衣袖,希望為槍擊事件傷者盡一份心力,Vegas Strong 的口號在這裡得到印證。

北美上海商會副會長唐海潤說:”第一天我們捐血排了6個小時,我們拿了預約號,這個預約號拿到以後,4點鐘拿到預約號,然後就通知我們晚上9點多再過來捐血,所以第一天我看到有很多拉斯維加斯民眾,不管是美國裔還是亞裔,還有菲律賓、墨西哥,各族裔的人都自發的來,沒有人組織,(那為什麼來捐血呢?)當時大家看到這個新聞以後,就覺得這個血庫,傷亡這麼慘重,應該當是非常需要鮮血。”

聯合捐血中心行銷經理Taylor Robinson說:”我們本地3個中心,通常一天有200人捐血,但是剛剛過去的週一,我們有600人捐血,還有超過700人想捐,我們卻處理不來。”

在捐血站,包括川味坊等中餐館在內,大批商家送來物資,捐血民眾希望盡一己之力。

川味坊老闆桂天宇當天自發送了一些麵食過去,桂天宇說:”就是關心他們一下,沒什麼其他想法。”

在拉斯維加斯住了30多年的僑領對事件非常痛心,但對於當地民民展現的堅強情操相當感動。

拉斯維加斯台灣台鄉聯誼會會長張曉琴說:”在這個悲劇之後,看到拉斯維加斯不論任何種族、年齡、大家一起合作,一起互相幫助,可以看到凝聚慈念、愛灑人間,不為惡勢力低頭,所以我覺得這個是拉斯維加斯可愛的地方。”

在當地經營中文學校的張曉琴也說,在槍擊案中看到民眾互相幫助,捨身救人的情景,都展現出高度情操,令人敬佩。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。