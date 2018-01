By

擁有上千萬訂閱者的YouTube網紅Logan Paul,因為在自己的頻道上播放受爭議的畫面,而受到各界的譴責。

Paul說:”最重要的是,我想跟死者及家屬道歉,我不應放這片段 。”

在一片抨擊聲浪中,Paul做出了道歉,Pual播出的影片就叫做”我們在日本自殺森林看到一具屍體”,Pual和一群朋友前往這處森林露營,發現在樹上上吊自殺的死者,一群人決定近距離拍攝那屍體,然後對此事做出評論。

儘管Paul在影片中有做出警告,死者的臉有做模糊處理,但影片中仍是充斥著玩笑。

畫面播出後,立刻引發強烈反彈,Paul 擁有上千萬的訂閱者,其中大多是兒童及青少年,雖然他把畫面拿掉並道歉,但已經有600多萬次收看。

