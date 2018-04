By

【KTSF 吳宇斌報導】

國會眾議員Jackie Speier週三提出議案,指示聯邦通訊委員會(FCC)要求電話公司提供免費技術,來封鎖自動語音電話。

Speier表示,全國謝絕來電名單計劃(National Do Not Call Registry)沒有保護消費者,每年導致消費者因為電話詐騙損失3.5億元。

Speier提出的ROBOCOP法案,要求電話公司核查來電顯示信息,以杜絕這類騷擾消費者的電話。

但家庭暴力收容所、醫療辦公室和其他有合法需求的消費者除外。

此外,議案還會建立全國性系統,幫助消費者控制他們收到的來電和短信,同時要求FCC和聯邦貿易委員會(FTC)制定一份公開報告,讓民眾知道,這些新規定和工具是否有效。

