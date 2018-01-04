美國東岸陷嚴峻寒流 惡劣天氣料持續至週末

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【KTSF 馮政浩報導】

美國東岸最近的嚴峻寒流被稱為”炸彈氣旋”（Bomb Cyclone），已經令到最少16人死亡，紐約和新澤西的州長宣布州內多個城市進入緊急狀態，估計惡劣天氣會持續到週末。

“千里冰封，萬里雪飄”，形容週四的美國東北相信都頗為貼切，東岸有1,300萬名居民無耐地面對暴風雪警告訊號，氣象學家估計，在波士頓將會降雪超過1英尺，紐約市也會有8吋，而費城雖然少些，但也會有6吋。

有美東沿海城市可以見到文學家描述的”驚濤拍案、捲起千堆雪”，不少街道遭到水浸，一片澤國，風嘯怒號，疾勁程度和一級颶風不遑多讓。

這種天氣模式被稱為”炸彈氣旋”，威力可以奪命。

紐約市長白思豪說：”這是很嚴重、很嚴重的風暴，在極低溫度、強勁風暴，以及雪花紛飛之下，每個人都要嚴陣以待，做好防禦措施。”

風暴規模之大，連遠在太空的人造衛星也可以觀測到，在波士頓，隨著風暴而來的雪片，在街頭聚成冰河，而整個地區，多個州長勸諭市民遠離濕滑道路。

康涅狄格州長馬禮（Dannel Malloy）說：”難免有意外，但不多，因為民眾留在家中，和我們合作。”

惡劣天氣令到數千飛機航班停飛，超市的食品一掃而空。

對於一些人來說，最差的情況仍未見底，預測將會有破紀錄的嚴寒出現。

紐約州長Andrew Cuomo說：”風暴更烈，極冷天氣是不爭事實，當前風暴之嚴峻，前所未見。”

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