美國東岸陷嚴峻寒流 惡劣天氣料持續至週末

【KTSF 馮政浩報導】

美國東岸最近的嚴峻寒流被稱為”炸彈氣旋”(Bomb Cyclone),已經令到最少16人死亡,紐約和新澤西的州長宣布州內多個城市進入緊急狀態,估計惡劣天氣會持續到週末。

“千里冰封,萬里雪飄”,形容週四的美國東北相信都頗為貼切,東岸有1,300萬名居民無耐地面對暴風雪警告訊號,氣象學家估計,在波士頓將會降雪超過1英尺,紐約市也會有8吋,而費城雖然少些,但也會有6吋。

有美東沿海城市可以見到文學家描述的”驚濤拍案、捲起千堆雪”,不少街道遭到水浸,一片澤國,風嘯怒號,疾勁程度和一級颶風不遑多讓。

這種天氣模式被稱為”炸彈氣旋”,威力可以奪命。

紐約市長白思豪說:”這是很嚴重、很嚴重的風暴,在極低溫度、強勁風暴,以及雪花紛飛之下,每個人都要嚴陣以待,做好防禦措施。”

風暴規模之大,連遠在太空的人造衛星也可以觀測到,在波士頓,隨著風暴而來的雪片,在街頭聚成冰河,而整個地區,多個州長勸諭市民遠離濕滑道路。

康涅狄格州長馬禮(Dannel Malloy)說:”難免有意外,但不多,因為民眾留在家中,和我們合作。”

惡劣天氣令到數千飛機航班停飛,超市的食品一掃而空。

對於一些人來說,最差的情況仍未見底,預測將會有破紀錄的嚴寒出現。

紐約州長Andrew Cuomo說:”風暴更烈,極冷天氣是不爭事實,當前風暴之嚴峻,前所未見。”

