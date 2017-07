By

【KTSF】

優山美地國家公園附近的Mariposa縣發生山火,面積達到25,000畝,目前已燒毀8幢建築物,加州州長布朗宣佈當地進入緊急狀態。

大火發生於週日下午優山美地國家公園西面,約4,000名居民被迫疏散。

近800名消防人員在場撲救,截至週三凌晨12點半,大火僅有5%受控,消防人員需要面對炎熱、乾燥、大風天氣的挑戰。

加州消防局稱,大火可能對公園的電力供應造成影響。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。